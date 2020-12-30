- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوجه بإستكمال المرحلة الثانية لمشروع النصب التذكاري بساحة العروض بمنطقة فوة بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة لمشروع النصب التذكاري بساحة العروض بمنطقة فوة بالمكلا، اطلع خلالها على جهود التحضير لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع.
ووجه المحافظ الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة، بإعداد الدراسات الفنية اللازمة للمرحلة الثانية لمشروع النصب التذكاري، وذلك بإقامة حديقة عامة في المساحة الخلفية للنصب التذكاري، يتوسطها مسرح عام، ومتنفس للعائلات ومواقع ترفيهية للأسر، بحيث يضفي المشروع جمالا لمدينة المكلا، ومتنفسا للعائلات، والضيوف من مختلف المحافظات، وشدد المحافظ على سرعة إنزال مناقصة بالمشروع، عقب استكمال الدراسات الفنية.
وأكد المحافظ البحسني، أن المشروع يأتي في سياق خطة السلطة المحلية للاهتمام بمدينة المكلا وتحسينها، بما يظهرها بشكل لائق أمام الضيوف والزوار، وتوفير متنفسات للمواطنين والعائلات.
رافق المحافظ، المدير العام للوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة، الدكتور زكريا عبدالرحمن بكير.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يوجه بإستكمال المرحلة الثانية لمشروع النصب التذكاري بساحة العروض بمنطقة فوة بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.