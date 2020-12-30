البحسني يوجه بإستكمال المرحلة الثانية لمشروع النصب التذكاري بساحة العروض بمنطقة فوة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، بزيارة لمشروع النصب التذكاري بساحة العروض بمنطقة فوة بالمكلا، اطلع خلالها على جهود التحضير لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع.



ووجه المحافظ الوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة، بإعداد الدراسات الفنية اللازمة للمرحلة الثانية لمشروع النصب التذكاري، وذلك بإقامة حديقة عامة في المساحة الخلفية للنصب التذكاري، يتوسطها مسرح عام، ومتنفس للعائلات ومواقع ترفيهية للأسر، بحيث يضفي المشروع جمالا لمدينة المكلا، ومتنفسا للعائلات، والضيوف من مختلف المحافظات، وشدد المحافظ على سرعة إنزال مناقصة بالمشروع، عقب استكمال الدراسات الفنية.

وأكد المحافظ البحسني، أن المشروع يأتي في سياق خطة السلطة المحلية للاهتمام بمدينة المكلا وتحسينها، بما يظهرها بشكل لائق أمام الضيوف والزوار، وتوفير متنفسات للمواطنين والعائلات.

رافق المحافظ، المدير العام للوحدة التنفيذية لمشاريع التنمية بالمحافظة، الدكتور زكريا عبدالرحمن بكير.