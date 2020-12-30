مسلحان مجهولان يغتالان مواطناً في مقبنة غربي تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ تعز

اغتال مسلحان مجهولان، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م، مواطناً في إحدى المناطق التابعة لمديرية مقبنة، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، غربي محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين اثنين ملثمين يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما النار على شخص يدعى "فاروق مهيوب"، أثناء ما كان يمشي مترجلاً في سوق هجدة بمديرية مقبنة.

ولفتت المصادر، أن مواطنين حاولوا إسعاف الضحية إلى إحدى العيادات الطبية في سوق هجدة، إلا أنه كان قد فارق الحياة متأثراً بإصابته البليغة