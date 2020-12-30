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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. مليشيا الحوثي تدفن جثة "قائد لواء" قُتل جنوب محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ ذمار
أقرَّت مليشيا الحوثي الإرهابية بمصرع قائد لواء يحمل رتبة عميد، دفنت جثته اليوم الأربعاء 30 ديسمبر/ كانون الأول 2020، في مدينة ذمار بحضور قيادات تابعة لها.
وذكرت وسائل إعلام مليشيا الحوثي أنها دفنت، اليوم الثلاثاء، في مدينة ذمار (وسط اليمن)، المدعو "بكيل إسماعيل يحيى أحمد الغاثي" المكنى بـ"ابو عدنان"، الذي ينتحل رتبة عميد ومنصب قائد اللواء 153 مشاة، بحضور قياداتها في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.
وفي حين ذكرت أنه من أبناء مديرية جبل الشرق بذات المحافظة، قالت إنه قتل في معركة النفس الطويل، في إشارة إلى جبهات شرقي اليمن.
مصادر عسكرية ميدانية أكدت أنه لقي مصرعه بنيران القوات الحكومية ورجال المقاومة، في مواجهات شهدتها جبهات مديرية جبل مراد، جنوبي مأرب، مطلع نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية كانت قد عينته قائدًا لمحور البيضاء
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