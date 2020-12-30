عدن.. البنك المركزي يبدأ حملة تفتيش على شركات الصرافة لضبط المخالفين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الخليج 365 ـ عدن بدأ البنك المركزي في عدن حملة تفتيش ميدانية على شركات ومنشآت الصرافة؛ لضبط المخالفين والمضاربين بالعُملة.

وذكر بيان صادر عن البنك أن الحملة تأتي استمراراً لحملات ميدانية دورية ينفذها قطاع الرقابة على المنشآت المالية المعتمدة لدى البنك، بهدف ضبط التجاوزات والمخالفات للمضاربين بالعُملة. وحذّر البنك شركات ومنشآت الصرافة من استغلال الوضع الحالي بهدف التلاعب أو المضاربة بسعر صرف العُملة. وكان البنك المركزي قد أعلن استمراره في استقبال توريدات التجار المستفيدين من الوديعة السعودية عبر البنوك التجارية والإسلامية منذ الإعلان عن وصول الموافقة على السحب منها

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