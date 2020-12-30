- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة اليمنية الجديدة تغادر الرياض في طريقها إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ خاص
قالت مصادر إعلامية إن الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة غادرت قبل قليل مطار الملك خالد في الرياض في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الجديدة مهامها من عدن اليوم الأربعاء، 30/كانون الأول/2020.
إلى ذلك انتشرت قوات أمنية بشكل مكثف في محيط القصر الرئاسي بمعاشيق، وعلى طول الطريق الرابط بين مديريتي خورمكسر وكريتر استعداداً لوصول الحكومة اليمنية اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة اليمنية الجديدة تغادر الرياض في طريقها إلى عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.