شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة اليمنية الجديدة تغادر الرياض في طريقها إلى عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ خاص

قالت مصادر إعلامية إن الطائرة التي تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة غادرت قبل قليل مطار الملك خالد في الرياض في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن.



ومن المقرر أن تبدأ الحكومة الجديدة مهامها من عدن اليوم الأربعاء، 30/كانون الأول/2020.

إلى ذلك انتشرت قوات أمنية بشكل مكثف في محيط القصر الرئاسي بمعاشيق، وعلى طول الطريق الرابط بين مديريتي خورمكسر وكريتر استعداداً لوصول الحكومة اليمنية اليوم.