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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تضرر منازل مواطنين في التحيتا بالحديدة جراء قصف حوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن عدداً من منازل المواطنين في مركز مدينة التحيتا جنوبي الحديدة، تعرضت لأضرار جزئية، جراء استهدافها من مليشيات الحوثي، بقذائف المدفعية والمعدلات الرشاشة.
وأفادت مصادر محلية في التحيتا، أن المليشيات الحوثية أطلقت من مناطق سيطرتها عددا من قذائف الهاون صوب مركز المدينة بالتزامن مع استهداف بالأسلحة الرشاشة، ملحقة أضرارا في عدد من منازل المواطنين.
وأدان أهالي التحيتا ما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية من قصف عشوائي على منازلهم، والذي تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما تسبب في اضرار باهظة بالمنازل وترويع الأهالي
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