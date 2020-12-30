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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام يعلن تأمين 45 ألف متر مربع من الألغام الحوثية في قعطبة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تمكن مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن من تطهير وتأمين أكثر من 45 ألف متر مربع منذ مطلع نوفمبر الماضي، في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وأفاد المشروع، في سلسلة تغريدات له، اليوم الثلاثاء، على موقع "تويتر"، أن ثلاثاً من الفرق الهندسية التابعة له، في مناطق "القفلة، الريبي، ووادي باطنة" في مديرية قعطبة، شمال غربي المحافظة، عملت بوتيرة متسارعة بهدف تمكين السكان المحليين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم وتطبيع الحياة بشكل عام في قرى ومناطق المديرية.
وأكد المهندس أحمد الردفاني قائد الفريق 18 مسام، أن فريقه تمكن منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي من تأمين 17 ألف متر مربع في منطقة القفلة، مشيراً إلى أن المساحة التي تمكن الفريق من تأمينها هي منازل سكنية وأراض زراعية وطرق عامة.
وفي منطقة الريبي، أفاد قائد الفريق 27 مسام المهندس على هادي راشد أن فريقه تمكن من تأمين المنطقة بشكل كامل بمساحة إجمالية تقدر بـ11,200 متر مربع، لافتا إلى أن المدنيين في المنطقة تمكنوا من العودة إلى منازلهم ومزارعهم وممارسة أعمالهم بشكل آمن
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