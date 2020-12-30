شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي القائم بالأعمال الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي.

وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين، تطورات الأوضاع في اليمن وأولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل على مباشرة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي وبما يحقق تطلعات المواطنين. كما بحث الدكتور بن مبارك خلال اللقاء مستجدات الوضع السياسي.. مثمنا دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية ولعملية السلام في اليمن. من جانبها رحبت ويستلي، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.. مؤكدة على موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

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