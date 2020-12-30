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وزير الخارجية وشؤون المغتربين يلتقي القائم بالأعمال الأمريكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، امس مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن كاثرين ويستلي.

 

 

وخلال اللقاء استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين، تطورات الأوضاع في اليمن وأولويات الحكومة الجديدة التي ستعمل على مباشرة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لاستعادة الأمن والاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي وبما يحقق تطلعات المواطنين.

 

كما بحث الدكتور بن مبارك خلال اللقاء مستجدات الوضع السياسي.. مثمنا دعم الولايات المتحدة للحكومة الشرعية ولعملية السلام في اليمن.

 

من جانبها رحبت ويستلي، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة.. مؤكدة على موقف بلادها الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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