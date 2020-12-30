إب.. مقتل امرأة وانتحار شاب في حادثتين منفصلتين

أكدت مصادر محلية، بمحافظة إب (وسط اليمن) مقتل امرأة وانتحار شاب في حادثتين منفصلتين شهدتهما المحافظة خلال الساعات الماضية.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن شابة متزوجة تُدعى "يُسرى الحسيني" من منطقة "الجوبة" بعزلة العاقبة بمديرية فرع العدين، غرب إب، عُثر عليها مقتولة في ظروف غامضة في مكان خالٍ خارج القرية.



وأضافت أن الأهالي عثروا على "الحسيني" التي كانت حامل في الشهر السادس وهي جثة هامدة.



وأوضحت المصادر أن الحادثة التي يكتنفها الغموض، جاءت بعد خلافات نشبت بينها وبين أسرة زوجها.



وفي مديرية جبلة (جنوب غرب)، أقدم شاب يدعى " ع م أ" على الانتحار في قرية "رحب" بعزلة الربادي في ظل زيادة ظاهرة الانتحار بالمحافظة بالتزامن مع انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.



وبحسب المصادر فإن الشاب عاش أوضاع نفسية واقتصادية متردية قادته إلى الانتحار.



وارتفعت أعداد ضحايا الانتحار في إب خلال العام الجاري إلى 42 حالة غالبيتها نتيجة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.



وتشهد محافظة إب جرائم جنائية شبة يومية وسط فوضى أمنية وانتهاكات جسمية لحقوق الانسان تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وأمس الثلاثاء قالت منظمة "رايتس رادار" إنه لا يمر يوم في محافظة إب، إلا وهناك حادثة انتهاك أو اعتداء أو جريمة جنائية، نتيجة الانفلات الأمني، في المحافظة التي كانت تعرف بالسلام والاستقرار، وتخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ أواخر العام 2014.

