 البحسني يعزي العلامة الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور في وفاة نجله الشاب حسن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة، إلى العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبوبكر العدني بن علي المشهور، في وفاة المغفور له بإذن الله "نجله الشاب حسن"، الذي وافاه الأجل في احدى مشافي المملكة العربية السعودية إثر مرض عضال.

وأعرب المحافظ البحسني، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته بإسمه شخصيا، ونيابة عن السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة المنطقة العسكرية الثانية، إلى الحبيب أبوبكر العدني المشهور، وأسرته وآل المشهور كافة، لفقدان نجلهم الشاب، سائلاً المولى العلي القدير أن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

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