البحسني يرسل برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل عوض عبدالله أحمد بامطرف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، برقية عزاء ومواساة في وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى المناضل عوض عبدالله أحمد بامطرف.



وأعرب المحافظ عن أصدق التعازي، بوفاة المناضل عوض بامطرف، أحد مناضلي حرب التحرير والمساهمين في ملمحة تحقيق الاستقلال الوطني، مشيدا بمناقب الفقيد النضالية التي بدأها بنضاله في اتحاد الطلاب الحضارم ونقابة المعلمين والحركةالنقابية، وكان من القيادات السياسية التي عاصرت تجربة الثورة والاستقلال وتحولاتها المختلفة وفي صفوفها المتقدمة، عمل في قيادة منظمات التنظيم السياسي والحزب الاشتراكي في مديريتي حجر والمكلا، ومن مؤسسي منظمة لجان الدفاع الشعبي وأول رئيس لها، وتحمل مسؤولية أمن الدولة بالمحافظة، وسكرتير ثاني منظمة الحزب الاشتراكي، ومدير معهد عبدالله باذيب بحضرموت، واختتم مسيرته الحافلة محاضرا بجامعتي عدن وحضرموت.

وتقدم المحافظ بالتعازي لأسرة الفقيد وذويه وأصدقائه ورفاق دربه، سائلا الله تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر.

انا لله وانا اليه راجعون.