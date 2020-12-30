شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. تقرير يوضح آراء المواطنين عن أداء ودور جنود قوات النخبة الحضرمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقدم أحد المواطنيين بالشكر إلى رجال النخبة الحضرمية واللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية مؤكدين أن حضرموت اليوم بخير بفضل جهود النخبة الحضرمية.



وقال مواطن آخر أن الجميع يتحدث عن الأمن والأمان بسبب تعزيز النخبة الحضرموت للأمن وفرض الأمن بالمكلا.

كما تحدث الموطنيين عن الدور الإيجابي للمساعدات المقدمة من النخبة للمواطنيين حتي ظهرت بصورة إيجابية للمواطن مؤكدين بأنها صارت سند قوي.

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