 سالم الشبحي يشيد بفترة الإدارة الذاتية: كانت تقوم بعمل ممتاز وواجب وطني تجاه المواطن والوطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 ديسمبر 2020

خاص- الخليج 365

علق الدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة الصحة بالانتقالي الجنوبي، على فترة الإدارة الذاتية للجنوب.



وقال الشبحي في تصريحات خاصة كانت الادارة الذاتية للجنوب في أصعب وقت واأصعب منعطف وبقيادة اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الادارة الذاتية للجنوب استطاع قيادات لجان الادارة الذاتيه وبتوجيهات القيادة العليا استطاع الكل بادارة الوضع وتسيير الأمور.

وقال بالجانب الصحي استطعنا من إدارة الازمة الوبائية وقامت لجنة الصحة العليا بالادارة الذاتيه للجنوب بدورها في تسيير العمل الصحي وفتح المحاجر وفتح الكثير من المستشفيات بعد اغلاقها بسبب الخوف والهلع الذي اصاب العالم كله.

وأضاف الشبحي بأنه تم العمل بالمرافق الصحية والمحاجر بالذات واستقبال المرضى والتنسيق والتشاور والعمل مع المنظمات الدولية في هذا الجانب وساندوا بل ودارو بعض المحاجر لبعض الاشهر، وانسحبت بعض المنظمات في نهاية الموجة الأولى لفيروس كورونا و بعد تعليق عمل الادارة الذاتية استجابتا للتغيرات السياسية والتعجيل بتنفيذ اتفاق, ولكن لجنة الصحة بالانتقالي الجنوبي واصلت عملها ومازالت وتم فتح مراكز الحميات وعمل بعض المحاجر ومازال تعمل وبالطواقم المحلية التي كسبت خبراتها اثناء الموجة الأولى وتقوم منظمة الصليب الاحمر الدولي بادارة احد مراكز الحميات في العاصمة عدن.

وهكذا كان عمل كل لجان الادارة الذاتية عمل ممتاز وواجب وطني تجاه المواطن والوطن وقاموا حينها باعمالهم على أكمل وجه واشد بهم الجميع واستفاد من اعمالهم المواطن والوطن.