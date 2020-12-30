شكرا لبحثكم عن خبر صدور أول تعليق من هاني بن بريك على قرار ابعاد شلال عن قيادة شرطة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، على قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتعيين اللواء شلال شائع ملحقا عسكريا في السفارة اليمنية بالإمارات.

ونشر بن بريك صورة لشلال شائع على صفحته بتويتر معلقا عليها بقوله؛ “ابن عدن البار”، في إشارة منه إلى أن القرار جاء مناسبا لرغبة المجلس الإنتقالي.

وفي وقت سابق، قالت مصادر يمنية مطلعة، إن قرار رئيس الجمهورية، جاء في إطار التمهيد الأمني لعودة الحكومة اليمنية الجديدة المنبثقة عن اتفاق الرياض إلى عدن اليوم الأربعاء.

واعتبرت المصادر، قرار الرئيس هادي بتعيين اللواء “شلال شائع” ملحقا عسكريًا في الامارات، نفي بشكل امتياز وفي نفس الوقت إرضا للأخير حرصا على استتباب الأمن في عدن.

ورفض شلال شائع تسليم إدارة أمن محافظة عدن للمدير الجديد محمد الحامدي الذي تم تعيينه من قبل الرئيس هادي بموجب اتفاق الرياض، في يوليو الماضي، لأسباب غير معروفة.

ومساء أمس الثلاثاء، أصدر الرئيس هادي رئيس الجمهورية، قرارا يقضي بتعيين اللواء/ شلال علي شايع ملحقا عسكريا بسفارة الجمهورية اليمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.