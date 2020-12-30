شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تقرر تثبيت سعر الدولار في اليمن عند هذا الرقم .... والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أتفق الجانبان اليمني والسعودي على تحديد سعر ثابت للعملات الاجنبية في العاصمة عدن.
وابلغ مصدر خاص حضر الاتفاق “كريتر سكاي ” ان السعر المتفق عليه بين الحكومة الجديدة والسعودية يكون بعد النزول الى عدن .
واشار حيث اتفق الطرفان بعد عودة الحكومة الى عدن يتم ايداع 2 مليار البنك المركزي.
وافاد المصدر قائلا ان الاتفاق قضى على تحديد سعر ثابت للريال السعودي وهو 160 بيع فيما الشراء من154 .
واضاف فيما الدولار الأمريكي بيع من 608 فيما الشراء من585.
ونوه بالقول ان الوديعة التي سيتم ايداعها في البنك المركزي عدن هي من اجل تثبيت العملة الأجنبية.
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