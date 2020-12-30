شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تقرر تثبيت سعر الدولار في اليمن عند هذا الرقم .... والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أتفق الجانبان اليمني والسعودي على تحديد سعر ثابت للعملات الاجنبية في العاصمة عدن.

وابلغ مصدر خاص حضر الاتفاق “كريتر سكاي ” ان السعر المتفق عليه بين الحكومة الجديدة والسعودية يكون بعد النزول الى عدن .

واشار حيث اتفق الطرفان بعد عودة الحكومة الى عدن يتم ايداع 2 مليار البنك المركزي.

وافاد المصدر قائلا ان الاتفاق قضى على تحديد سعر ثابت للريال السعودي وهو 160 بيع فيما الشراء من154 .

واضاف فيما الدولار الأمريكي بيع من 608 فيما الشراء من585.

ونوه بالقول ان الوديعة التي سيتم ايداعها في البنك المركزي عدن هي من اجل تثبيت العملة الأجنبية.