وفد دبلوماسي عربي ودولي رفيع يرافق الحكومة إلى عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة عن مرافقتهم للحكومة اليمنية التي من المؤكد أن تصل غدا الإربعاء الى العاصمة المؤقتة عدن. وأفادت مصادر إعلامية متطابقة بأنه سيتوجه عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة غدا إلى العاصمة المؤقتة عدن برفقة الحكومة الجديدة. وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن يكون سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الصين ، فرنسا ، وروسيا، وبريطانيا، و الولايات المتحدة الامريكية، وسفراء عدد من الدول العربية ضمن الوفد الدبلوماسي المرافق للحكومة.

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