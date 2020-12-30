شكرا لبحثكم عن خبر أول لقاء علني لقيادي اشتراكي بارز مع رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى رئيس ما يسمى المجلس السياسي في سلطة الحوثيين مهدي المشاط، برئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور ابو اصبع، في اول لقاء علني من نوعه لقيادي اشتراكي بهذا الحجم منذ سيطرة الجماعة على صنعاء قبل ست سنوات.

وذكرت وكالة الانباء التابعة للحوثيين، ان اللقاء تطرق "للاوضاع التي تمر بها البلاد والدور المطلوب من الاحزاب والمكونات السياسية والمساهمة في لم شمل اليمنيين من خلال مؤتمر وطني للمصالحة الوطنية"، لكن مصادر مطلعة افادت ان الاجتماع تطرق ايضا للازمة المجتمعية الاخيرة في محافظة اب التي ينحدر منها ابو اصبع، وسبل احتوائها.

وعرض المسؤول الحوثي ما اعتبرها قواسم مشتركة بين ما يعرف في اعلام الجماعة "بثورة 21 سبتمبر"، والقوى السياسية التقدمية كالحزب الاشتراكي من قبيل "الوقوف بكل ثبات ضد الإمبريالية الأمريكية والإسرائيلية وأدواتها من القوى الرجعية كالنظامين السعودي والإماراتي وغيرهما" حد قوله.

ونسب اعلام الحوثيين الى ابو اصبع، اشادته بالخطوات الملموسة من جانب حكومة الجماعة "في التوجه نحو بناء الدولة من خلال الرؤية الوطنية وبرامجها التنفيذية، معتبراً تلك الخطوات بادرة أمل لكل اليمنيين"، غير ان اعلام الحزب الاشتراكي لم يأت على ذكر هذا اللقاء او المواقف حتى كتابة الخبر.

واكد ابو اصبع "أهمية الاستمرار في الدفاع عن النفس والوطن من خلال ردع العدوان بكل الطرق والوسائل المتاحة، وتطهير كل الأراضي اليمنية من دنس الاحتلال" حسبما مانسبت وكالة انباء الحوثيين للقيادي الاشتراكي البارز الذي كان على رأس معارضي الجماعة ابان سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/ ايلول 2014. وفقا لمنصة يمن فيوتشر.