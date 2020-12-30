قرار جمهوري بتعين مديرا لشرطة عدن وتعيين شائع ملحقا عسكريا في دولة خليجية

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدر القرار الجمهوري (٩) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد مطهر علي ناجي الشعيبي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ويشرا في الجريدة الرسمية. كم صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء/ شلال علي شايع ملحقا عسكريا بسفارتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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