شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تتجاهل طلب نائب الرئيس اليمني مغادرة الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مصدر مسؤول اليوم ان الجنرال علي محسن الاحمر تقدم بطلب رسمي الى السفير السعودي محمد آل جابر لمغادرة الرياض والذهاب الى مأرب لتفقد سير المعارك وأشارت المصادر أن السفير تجاهل طلب الاحمر الذي تقدم به قب اعلان تشكيل الحكومة الجديدة في الرياض . وذكرت المصادر ان هذا التأجيل من أجل استكمال تشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق الرياض وانتقال الحكومة الجديدة الي عدن

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتجاهل طلب نائب الرئيس اليمني مغادرة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.