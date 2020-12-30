شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول أمني محسوب على الرئيس هادي يغادر اليمن .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر فجر الثاثاء العميد علي الذيب أبو مشعل الكازمي مدير عام شرطة أبين أرض الوطن متوجها الى العاصمة المصرية القااهرة. وقالت مصادر مقربة من ابو مشعل الكازمي أن هذه الزيارة للقاهرة ستستمر عدة ايام وسيعود بعد ذلك الكازمي الى ارض الوطن .

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمني محسوب على الرئيس هادي يغادر اليمن .. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.