بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، الثلاثاء، مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن (يونبس UNOPS) مشروع تقييم المستشفيات وتأهيلها بتكلفة 45 مليون يورو.



جاء ذلك خلال لقاء مع فريق المكتب ممثلا بمدير مشروع البنك الألماني (KFW) المهندس معين الماس في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وتطرق اللقاء إلى خطة تنفيذ المشروع على مرحلتين تستهدف 12 مستشفى و 20 مركز عزل خاص بفيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية، كما جرى خلال اللقاء أيضا مناقشة تدخلات اليونبس في عدد من المجالات وفقا للأولويات.



وأكد الدكتور باصهيب، أهمية مشروع تقييم وتأهيل المستشفيات لضمان قيامها بواجباتها ومسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب وتقديم خدمات صحية أفضل لمختلف فئات وشرائح المجتمع بدون استثناء.



كما أكد أهمية التركيز على تنفيذ مشاريع مستدامة وفقا للاحتياجات والأولويات لكي يستفيد منها المواطن والمجتمع بشكل دائم.



في سياق أخر ناقش باصهيب، مع نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن جون مكيو، تنفيذ مشروع المسح الميداني متعدد القطاعات بكافة محافظات الجمهورية ابتداء من منتصف شهر فبراير القادم.



ويشارك في تنفيذ عملية المسح بإشراف وزارة التخطيط، كل من منظمة الهجرة الدولية والجهاز المركزي للإحصاء والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومكاتب التخطيط والإحصاء بالمحافظات.



كانت هذه تفاصيل خبر عدن.. مباحثات مع الـ"يونبس" لتأهيل عدد من المستشفيات بـ 45 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.