محافظ لحج يوجه بضبط الأسعار وفقاً لمتغيرات هبوط صرف العملات الأجنبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج أحمد تركي اليوم، الية ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية وفقا لمتغيرات سعر الصرف مقابل العملات الاجنبية.



ووجه المحافظ، الأجهزة الأمنية، ومكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية ومديرِي المديريات، بسرعة نزولهم الميداني لضبط المتلاعبين بالأسعار، مشددا على ضرورة خفض كبار التجَّار أسعار السلع الأساسية، ومراقبتهم الدائمة في عملية البيع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

الى ذلك اطلع المحافظ، على خطط التنمية الشاملة بمديريَتَي حَبِيل جَبر وطُور البَاحَة، ضمن مصفوفة المشاريع المركزية والبرامج الاستثمارية المحلية بالمديريتين المزمع تنفيذها في العام المقبل 2021م.

واستعرض المحافظ، خلال اجتماعه بمدير مديرية حَبِيل جَبر القُطَيبِي، ومدير مديرية طُور البَاحَة عبد الرَّقيب البُكَيرِي، حزمة المشاريع الخدمية بالمديريتين، في قطاعات الطرق، ومياه الشِّرب، والصحة، والتعليم، والزراعة.

وأكد محافظ لحج، تواصله مع قيادة صندوق صيانة الطرق، لاستئناف العمل في تنفيذ المشروع الجديد طريق " مدينة الحَبِيلَين مديرية ردفان ــ منطقة العسكرية مديرية حَبِيل جَبر "، بطول 37 كلم، بتكلفة 720 مليون ريال، بتمويل من صندوق صيانة الطرق، موجها الجهات المعنية بتسليم مشروع مياه الشِّرب بمنطقة غُرَابَة بمديرية حَبِيل جَبر، لإحدى المنظمات الإنسانية المتدخِّلة إيجاباً في تنفيذ المشاريع المجتمعية الحيوية.

وتطرَّق إلى مشروع طريق " منطقة صَبِر ــ منطقة الوَهْط مديرية تُبَن ــ مديرية طُور البَاحَة "، بطول " 86 " كلم ، بتكلفة 696 مليون ريال، بتمويل من صندوق صيانة الطرق، خلال فترة 8 أشهر، كما وجَّه المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة، بسرعة تشكيل لجنة لدراسة أسباب تعثُّر إعادة تشغيل التيار الكهربائي لمديرية طُور البَاحَة ، و صيانة مولِّدات محطة المديرية التحويلية.