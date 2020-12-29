شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء علي لخشع سفيرا في وزارة الخارجية والعميد مطهر الشعيبي مديرا عاما لشرطة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء علي ناصر لخشع سفيرا في وزارة الخارجية.

كما صدر القرار الجمهوري (٩) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد مطهر علي ناجي الشعيبي مديرا عاما لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء. وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما ويشرا في الجريدة الرسمية.

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