شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء شلال شايع ملحقا عسكريا بالسفارة اليمنية في دولة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (٦٤) لسنة ٢٠٢٠م، قضت المادة الأولى منه بتعيين اللواء/ شلال علي شايع ملحقا عسكريا بسفارة الجمهورية اليمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.

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