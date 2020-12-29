شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقابة الصحفيين اليمنيين تختتم دورة السلامة المهنية بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم، بمدينة المكلا دورة " السلامة المهنية للصحفيين أثناء الصراعات والحروب "، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، بمشاركة " ١٤ صحفيًا.



وأشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، بمضمون الدورة وأهدافها، مؤكدا أهمية السلامة المهنية للصحفيين خصوصًا في هذه الأوضاع التي تعيشها بلادنا، وما قد يواجهونه من مخاطر قد تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

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