شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يناقش خطة الوزارة للعام القادم 2021 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سعيد الزعوري، خلال ترؤسه اجتماع موسع عُقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، وضم عددا من المستشارين ومدراء الإدارات بالوزارة، خطة عمل الوزارة للعام القادم 2021م.

كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى تقييم عمل الوزارة وقطاعاتها وإداراتها وأقسامها وأبرز التحديات والصعوبات التي كانت عائقا أمام عمل الوزارة خلال العام الحالي 2020م. وأكد الوزير الزعوري، أهمية تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وأداء كافة المهام والمسؤوليات على أكمل وجه وبالشكل المطلوب من أجل الارتقاء بمستوى سير العمل ومواصلة النجاحات والإنجازات بالوزارة وكافة مكاتبها بالمحافظات.

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