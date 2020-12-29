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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيات الحوثي تفجر 14 منزلا بمنطقة مدرات غرب مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
فجرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، خلال الأسبوع الجاري، 14 منزلا بمنطقة مدرات غرب مدينة تعز.
وأفاد مصدر حقوقي وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن المليشيات الحوثية فجرت اليوم منزل أحد المواطنين باستخدام الديناميت، ليرتفع بذلك عدد المنازل التي فجرتها المليشيات خلال أسبوع إلى 14 منزلا في منطقة مدرات.
وقال المصدر: إن هذه الأعمال الإجرامية تأتي بعد عملية طرد وتهجير للعائلات والسكان .. لافتا إلى أنه تم تفجير 7 منازل خلال يوم واحد فقط
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