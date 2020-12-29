الوزير حيدان يلتقي نائبة السفير الأمريكي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان اليوم نائبة السفير الامريكي والملحق العسكري والامني بالسفارة، لمناقشة التعاون والتنسيق بين البلدين في الجانب الأمني وخاصة في قطاع خفر السواحل ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.



حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الامن والشرطة ورئيس مصلحة خفر السواحل ومدير عام مكافحة الارهاب ومدير الشؤون القانونية بالوزارة، والملحق الأمني بالسفارة اليمنية في الرياض

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