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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمعية المعاقين بالمهرة تحتفل باليوم العالمي والوطني لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
نظمت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، بمدينة الغيضة، حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة اليوم العالمي والوطني للمعاقين.
واكد أمين عام المجلس المحلي، سالم نيمر، اهتمام ودعم السلطة المحلية بهذه الشريحة، وادماجها في عملية التنمية، مشيرا الى ان هذا الحفل يأتي تتويجا لكل الفعاليات والأنشطة التي نفذتها جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا خلال الفترة الماضية، مشيدا بدور وجهود قيادة الجمعية التي حققت نقلة نوعية في الرقي بالجمعية وأعمالها وأنشطتها لخدمة شريحة المعاقين.
فيما أستعرض المدير التنفيذي للجمعية محمد بلحاف، رحب، أنشطة ومشاريع الجمعية، مشيرا الى أنه تم إنشاء مركز الشفاء للعلاج الطبيعي بدعم من السلطة المحلية، ويقدم خدماته لجميع المعاقين.
نظمت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا بمحافظة المهرة، اليوم الثلاثاء، بمدينة الغيضة، حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة اليوم العالمي والوطني للمعاقين.
واكد أمين عام المجلس المحلي، سالم نيمر، اهتمام ودعم السلطة المحلية بهذه الشريحة، وادماجها في عملية التنمية، مشيرا الى ان هذا الحفل يأتي تتويجا لكل الفعاليات والأنشطة التي نفذتها جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركيا خلال الفترة الماضية، مشيدا بدور وجهود قيادة الجمعية التي حققت نقلة نوعية في الرقي بالجمعية وأعمالها وأنشطتها لخدمة شريحة المعاقين.
فيما أستعرض المدير التنفيذي للجمعية محمد بلحاف، رحب، أنشطة ومشاريع الجمعية، مشيرا الى أنه تم إنشاء مركز الشفاء للعلاج الطبيعي بدعم من السلطة المحلية، ويقدم خدماته لجميع المعاقين.
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