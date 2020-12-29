وكيل محافظة مأرب يلتقي ممثلي ائتلاف الخير وكير العالمية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في مكتبه اليوم، كلا على حدة، فريق مكتب ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية بالمحافظة، وفريق مكتب منظمة كير العالمية.



حيث ناقش مع فريق مكتب ائتلاف الخير برئاسة مدير المكتب عبدالخالق بن مسلم، تدخلاتها الانسانية في المحافظة، والاستعداد لتدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للاطفال الممول من مركز الملك سلمان للاغاثة مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

واشار مسلم الى ان المشروع يستهدف توزيع 5085 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها في مدارس خمس مديريات هي( صرواح، العبدية، جبل مراد، حريب، والجوبة).

وناقش الوكيل مفتاح مع مدير مكتب منظمة كير العالمية نجده عقلان المقطري والفريق العامل معها، تدخلات المنظمة الانسانية في المحافظة خلال العام المقبل 2021م، والتشاركية السلطة المحلية في اختيار المشاريع ودراستها حتى تكون ملبية للاستجابة الحقيقية للمجتمعات المحلية من نازحين ومجتمع مضيف خاصة ما يتعلق بمشاريع المياه التي تهتم بها المنظمة..

وخلال اللقاءين شدد الوكيل مفتاح على ضرورة ان تكون التدخلات خلال العام المقبل مشاريع تتسم بالتنمية والاستدامة وتلبي احتياجات الناس وتعمل على تحسين سبل العيش لهم وتفتح لهم فرصا للعمل والانتاج..

كما اكد على الحاجة في التدخل لبناء قدرات مكاتب السلطة المحلية في مختلف الجوانب بما يمكنها من ادارة الخدمات وتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح.. مشيرا الى ان الزيادة الكبيرة في عدد السكان والنازحين وتنوع المشاكل والاحتياجات، تحتاج الى خبرات وقدرات ادارية ومؤسسية اكبر واوسع كون خبراتهم وقدراتهم مبنية على ادارة عدد محدود من السكان وباحتياجات بسيطة.

واكد الدكتور مفتاح الحاجة الى تنفيذ مشاريع انسانية وتنموية في القطاع الزراعي بما يعزز خلق اكبر قدر من فرص العمل وتحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف الى جانب الاسهام في تعزيز الامن الغذائي.