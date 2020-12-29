- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل محافظة مأرب يلتقي ممثلي ائتلاف الخير وكير العالمية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح في مكتبه اليوم، كلا على حدة، فريق مكتب ائتلاف الخير للاغاثة الانسانية بالمحافظة، وفريق مكتب منظمة كير العالمية.
حيث ناقش مع فريق مكتب ائتلاف الخير برئاسة مدير المكتب عبدالخالق بن مسلم، تدخلاتها الانسانية في المحافظة، والاستعداد لتدشين مشروع توزيع الحقيبة المدرسية للاطفال الممول من مركز الملك سلمان للاغاثة مع بداية انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
واشار مسلم الى ان المشروع يستهدف توزيع 5085 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها في مدارس خمس مديريات هي( صرواح، العبدية، جبل مراد، حريب، والجوبة).
وناقش الوكيل مفتاح مع مدير مكتب منظمة كير العالمية نجده عقلان المقطري والفريق العامل معها، تدخلات المنظمة الانسانية في المحافظة خلال العام المقبل 2021م، والتشاركية السلطة المحلية في اختيار المشاريع ودراستها حتى تكون ملبية للاستجابة الحقيقية للمجتمعات المحلية من نازحين ومجتمع مضيف خاصة ما يتعلق بمشاريع المياه التي تهتم بها المنظمة..
وخلال اللقاءين شدد الوكيل مفتاح على ضرورة ان تكون التدخلات خلال العام المقبل مشاريع تتسم بالتنمية والاستدامة وتلبي احتياجات الناس وتعمل على تحسين سبل العيش لهم وتفتح لهم فرصا للعمل والانتاج..
كما اكد على الحاجة في التدخل لبناء قدرات مكاتب السلطة المحلية في مختلف الجوانب بما يمكنها من ادارة الخدمات وتنفيذ المشاريع بالشكل الصحيح.. مشيرا الى ان الزيادة الكبيرة في عدد السكان والنازحين وتنوع المشاكل والاحتياجات، تحتاج الى خبرات وقدرات ادارية ومؤسسية اكبر واوسع كون خبراتهم وقدراتهم مبنية على ادارة عدد محدود من السكان وباحتياجات بسيطة.
واكد الدكتور مفتاح الحاجة الى تنفيذ مشاريع انسانية وتنموية في القطاع الزراعي بما يعزز خلق اكبر قدر من فرص العمل وتحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف الى جانب الاسهام في تعزيز الامن الغذائي.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل محافظة مأرب يلتقي ممثلي ائتلاف الخير وكير العالمية بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.