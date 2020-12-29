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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معهد تدريب وتأهيل المعلمين بسيئون يحتفل بتخرج ٦٤ طالبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
احتفل المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بسيئون اليوم، بتخرج ٦٤ طالبا، من دفعتي "اجتماعيات ومعلم صف " من العام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ م.
وأكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، أهمية ودور المعهد في تخريج كوادر تعليمية مؤهلة تساهم في رفد القطاع التعليمي بالكوادر في مختلف التخصصات، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من الكوادر المتخرجة من الجامعات والمعاهد وإدراجها ضمن متعاقدي صندوق التعليم.
بدوره دعا نائب عميد المعهد محمد بلقصير الخريجين الى عكس ما تعلموه على مدى عامين من معارف ومهارات للارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية في المحافظة والوطن عموما.
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