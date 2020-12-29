شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دورة تدريبية بعدن حول بناء الوسيطات لتسوية النزاعات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 بدأت اليوم في بالعاصمة المؤقتة عدن، الدورة التدريبية الخاصة بتدريب وبناء الوسيطات لتسوية المنازعات المتصلة بالنساء في تماس مع القانون، ينفذها اتحاد نساء اليمن، بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة.

وتتلقى المشاركات بالدورة على مدى خمسة ايام، معارف وتدريبات علمية وعملية حول ضبط المصطلحات والمفاهيم ومبادئ وضمانات المحاكم العامة وتعزيز العمل بالتدابير الاحترازية في مرحلة المحاكم وتقديم المساعدة القانونية لنساء والاليات المجتمعية. وأكدت رئيسة اتحاد نساء اليمن في عدن فاطمة مريسي، على الدور الفاعل للوسيطات المتصلة بالنساء والتي تعتبر حلقة وصل في الميدان وتوصيل قضايا النساء للاتحاد لتقديم الخدمات الممكنة بحسب الاحتياجات، مشيرة إلى أن الهدف من الدورة تعزيز قدرات المشرفات الاجتماعيات في تبني قضايا النساء ومصلحتهن الفضلى ضمن العدالة الجنائية الرسمية أو العدالة الاقتصادية وغير الرسمية.

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