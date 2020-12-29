وزير الدفاع يلتقي نائبة السفير الأمريكي والملحق العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، كلا على حده نائبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كاثرين ويستلي، والملحق العسكري والأمني بالسفارة العقيد مارك وايتمان، لمناقشة العلاقات بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية وجهود محاربة الإرهاب والتطرف.



وتطرق المقدشي إلى جوانب التعاون والتنسيق بين البلدين في الجوانب العسكرية والتطلع لتطويرها وتعزيزها خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب ومجال التدريب والتأهيل لرفع كفاءة القوات المسلحة اليمنية.

واشاد بمواقف الولايات المتحدة المساندة للحكومة اليمنية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، ودعم جهود إحلال السلام الدائم في اليمن المستند إلى المرجعيات الأساسية المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة اليمنية تقوم بواجباتها في مواجهة التمرد الحوثي المدعوم إيرانيا ومحاربة الجماعات الإرهابية المتطرفة..

وأوضح أن المليشيات الحوثية مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني وجرائم قصف واستهداف المدن الآهلة بالسكان واستهداف مخيمات النازحين والأعيان المدنية وتجنيد الأطفال ونشر الأفكار المتطرفة في المجتمع.. مشيرا إلى وجود وتعاون بين المليشيات الحوثية والقاعدة وداعش في العقيدة والممارسات العدائية.

وتطرق الوزير المقدشي إلى الخطر الإيراني الذي يشكل تهديدا للأمن القومي والدولي وأمن الملاحة الدولية والمصالح العالمية في المنطقة، في ظل استمرار إيران في دعم مليشياتها الحوثية وتهريب الأسلحة والصواريخ المتطورة للمليشيات.