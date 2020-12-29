شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشغيل التجريبي بنجاح للمولدات رقم "2 و3 و4" بمحطة الشحر الكهربائية الجديدة بقدرة 30 ميقاواط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 تواصلاً لبرنامج التجارب الاختبارية التي تسبق التشغيل النهائي لمحطة الشحر الكهربائية، تم اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م، التشغيل التجريبي بنجاح للمولدات رقم " 2 و3 و4" بقدرة اجمالية 30 ميقاواط، وكان قد سبق ذلك تشغيل المولد رقم "1" يوم الجمعة الماضي بقدرة 10 ميقاواط.

وقام بتشغيل المحطة الخبراء الأجانب التابعين لشركة وارتسيلا – الفنلندية وهي الجهة المصنّعة للمحطة، التي قامت بتنفيذها شركة الاهرام للطاقة ، وشركة السد العالي بجمهورية مصر العربية، بجهود ومشاركة كوادر المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت. محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بارك نجاح التشغيل التجريبي لكامل مولدات المحطة وعددها "4" بقدرة اجمالية 40 ميقاواط، ووجه بمواصلة التشغيل التجريبي للمحطة، وصولاً الى كامل جاهزيتها للبدء في عملية الربط لتشغيلها رسمياً للمساهمة في تعزيز توليد الكهرباء، الى جانب تعزيز القدرة التوليدية لمحطة الريان، ورفد المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة بمشاريع وطنية جديدة.

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