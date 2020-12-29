شكرا لبحثكم عن خبر صندوق المعاقين بعدن يعلن عن صرف مستحقات ومرتبات العاملين لثلاثة أشهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / خاص

اعلن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين المركز الرئيسي في محافظة عدن عن صرفة مستحقات ومرتبات موظفي الصندوق والعاملين في الجمعيات والمراكز والأندية والمؤسسات والهيئات العاملين في مجال ذوي الإعاقة لفترة ثلاثة أشهر " أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من الشهر الجاري .

وقال المدير التنفيذي لصندوق المعاقين محمد قايد الشاعري بأن عملية الصرف ستتم عبر مصرف الكريمي من يوم غداً الأربعاء الموافق 12/30 وعلى كافة الجهات من جمعيات وأندية ومؤسسات ومراكز في المحافظات الجنوبية " عدن ولحج وابين والضالع وشبوة التوجه لاستلام رواتبهم ومستحقاتهم المالية .

كما سيتم كذلك صرف الرسوم الدراسية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظات الجنوبية للفصل الدراسي الأول 2021/2020 م في مصرف الكريمي .

ووجه الشاعري دعوة للجمعيات والمراكز والاتحاد والاندية والمؤسسات والمعاهد والهيئات سرعه اخلاء العهد السابقه من النفقات التشغيلية خلال اسبوع حتى نتمكن من صرف النفقات التشغيلية المستحقه للفترة القادمة.