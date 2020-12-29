لملس برأس اجتماعا يقر خفض الأسعار بالعاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - المحافظ لملس يتفق مع كبار التجّار والمستوردين على تخفيض أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية

عدن - خاص

بحث محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، مع كبار التجّار والمستوردين سُبل الاستفادة من استقرار وتحسن سعر العملة المحلية في تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وأقرّ الاجتماع الذي عقد في قاعة المستثمر بديوان محافظة عدن، بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن ، التزام التجار والمستوردين بخفض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بنسب مئوية بما يتواكب مع تحسّن سعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية خلال الثلاثة الأيام القادمة، بحيث يلمس المواطن نتائج هذا التخفيض بصورة مباشرة.

كما أقرّ الاجتماع تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة محافظ عدن وعضوية وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، للجلوس مع إدارة البنك المركزي لمناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه العملية التجارية والتموينية وسُبل تذليلها ومعالجتها بما يحفظ للتجار والموردين حقوقهم وبما يؤدي إلى استقرار دائم للسوق.

وثمّن لملس والوالي، التزام التجار وحرصهم على تخفيض أسعار السلع الاساسية والاستهلاكية بنسب مئوية يلمسها المواطن، مشيرين إلى أنهما سيسعيان خلال الفترة القادمة مع الحكومة الجديدة لتوحيد الرسوم الجمركية في جميع المنافذ والموانئ، وكذلك تسهيل الحركة الملاحية والتقليل من تكاليف النقل والشحن لضمان تدفق السلع والبضائع بأسعار مخفضة بصورة أكبر في المرحلة القادمة.

حضر اللقاء بدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي بعدن