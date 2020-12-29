رئيس الأركان يتفقد أبطال الجيش في جبهات القتال بالمنطقة العسكرية السابعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات القتال وميادين الحرية والكرامة بجبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.



وأشاد رئيس الأركان العامة بالبطولات والتضحيات العظيمة التي يجترحها أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الميامين في مواجهة الميليشيات الحوثية وصد اعتداءاتها وكسر غرورها وعنجهيتها، واستعادة ما تبقى من الوطن تحت سيطرتها.

وخلال الزيارة، التي رافقه فيها مستشار وزير الدفاع اللواء الركن خالد العرادة، عقد رئيس الأركان العامة اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السابعة برئاسة العميد محمد مشلي أركان حرب المنطقة، مطلعاً على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال في جبهات القتال المختلفة والوحدات العسكرية.

وشدد الفريق بن عزيز على رفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية وبذل المزيد من الجهود وحشد الطاقات والإمكانات لاستكمال معركة التحرير وتخليص أبناء الشعب من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وعبر رئيس هيئة الأركان عن شكره وتقديره للاسناد المستمر الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وجهود القوات المسلحة في المعركة المقدّسة ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.