اجتماع في عدن يناقش خفض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش اجتماع عقد اليوم في محافظة عدن برئاسة محافظ المحافظة احمد لملس خفض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية بنسب مئوية بما يتواكب مع تحسّن سعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية خلال الثلاثة الأيام القادمة.

وأقرّ الاجتماع الذي ضم كبار التجّار والمستوردين تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة محافظ عدن وعضوية وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، للجلوس مع إدارة البنك المركزي لمناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه العملية التجارية والتموينية وسُبل تذليلها ومعالجتها بما يحفظ للتجار والموردين حقوقهم وبما يؤدي إلى استقرار دائم للسوق. وأشاد الاجتماع بتجاوب التجار والمستوردين والتزامهم بخفض الاسعار بحيث يلمس المواطن نتائج هذا التخفيض بصورة مباشرة . حضر الاجتماع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة بدر معاون وقيادة الغرفة التجارية والصناعية بعدن.

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