محافظ تعز يطلع على حجم الدمار الذي لحق بمديرية صالة جراء الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ تعز نبيل شمسان اليوم مديرية صالة واطلع على حجم الدمار والاضرار التي لحقت بالمنازل والمدارس والمراكز الصحية نتيجة استهدافها من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.



وخلال لقائه بالمكتب التنفيذي للمديرية أكد المحافظ أن المديرية بحاجة الى جهود استثنائية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المديرية والعمل بفاعلية كبيرة لتطبيع الحياة واعادة الخدمات التعليمية والصحية والمياه وغيرها.

وأشار الى أن السلطة المحلية تولي المديرية اهتماما كبيرا وعلى فروع المكاتب التنفيذية أن ترفع وتيرة العمل لمواجهة مخلفات الحرب وتشغيل المراكز الصحية والتعليمية وتنظيم الاسواق وتسهيل معيشية المواطنين منوها الى أن الجميع يدرك حجم التضحيات التي يقدمها أبناء هذه المديرية بجانب الجيش الوطني في مواجهة المليشيات التي تتعمد استهداف الأرواح المنشآت وتعقيد سبل الحياة بطريقة ممنهجة.

من جهته أوضح مدير المديرية عارف اليوسفي ان استمرار المواجهات والقصف العشوائي للاحياء والمنازل بالمديرية اعاق استعادة كثير من الخدمات ولكن الجميع يعمل وفق الامكانيات المتاحة ويبذلون جهودا مضنية لتجاوز آثار الحرب وتذليل الصعوبات لتوفير الخدمات المعيشية للمواطنين.