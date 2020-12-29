- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يبحث مع السفير الصيني التعاون بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم مع السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونج جوانب التعاون بين البلدين في المجال الصحي، والدعم الصحي المقدم لليمن.
وناقش الدكتور بحيبح مع السفير امكانية تقديم الجانب الصيني منح للحالات المرضية المستعصية، وتدريب وتأهيل الكوادر الصحية في اليمن، متطرقاً الى احتياجات القطاع الصحي في ظل ما تواجهه بلادنا من ظروف استثنائية
وثمن وزير الصحة ما تقدمة الصين من دعم انساني وصحي لليمن في كافة الجوانب، مؤكداً هذا سيساهم في تحسين القطاع الصحي.
من جانبه اكد السفير الصيني استمرار دعم بلاده لليمن في كافة المجالات في اطار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين.
حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة العامة السكان الدكتور شوقي الشرجبي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يبحث مع السفير الصيني التعاون بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.