وزير الصحة يبحث مع السفير الصيني التعاون بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم مع السفير الصيني لدى اليمن، كانغ يونج جوانب التعاون بين البلدين في المجال الصحي، والدعم الصحي المقدم لليمن.



وناقش الدكتور بحيبح مع السفير امكانية تقديم الجانب الصيني منح للحالات المرضية المستعصية، وتدريب وتأهيل الكوادر الصحية في اليمن، متطرقاً الى احتياجات القطاع الصحي في ظل ما تواجهه بلادنا من ظروف استثنائية

وثمن وزير الصحة ما تقدمة الصين من دعم انساني وصحي لليمن في كافة الجوانب، مؤكداً هذا سيساهم في تحسين القطاع الصحي.

من جانبه اكد السفير الصيني استمرار دعم بلاده لليمن في كافة المجالات في اطار العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصحة العامة السكان الدكتور شوقي الشرجبي.