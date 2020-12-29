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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب وزير التعليم الفني يطلع على سير العملية التعليمية بالمعهد التقني التجاري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اطلع نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم، على سير العملية التعليمية والتدريبية في أقسام وإدارات المعهد التقني التجاري بالعاصمة المؤقتة عدن.
واستمع المحولي، من مدير المعهد جلال عياش إلى شرح حول الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية في مختلف تخصصات المعهد.
وأكد المحولي، حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات بمختلف أقسام وإدارات المعهد لضمان تحسين جودة العملية التعليمية بالمعهد، وكذا الإهتمام بالتشجير وترميم سور وبوابة المعهد.
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