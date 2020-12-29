وزير المالية يوقع اتفاقية إعادة جدولة ديون اليمن لدى أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وقع وزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم، اتفاقية دمج وإعادة جدولة ديون الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الامريكية، بما يساعد على تخفيف أعباء المالية العامة لمواجهة المتطلبات الملحة في الظروف الراهنة.



وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها من جانب الولايات المتحدة، القائمة بأعمال السفارة الامريكية لدى اليمن، كاثرين ويستلي، ثمرة لمبادرة دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية لمساعدة الدول الأقل نموا في توفير مساحة مالية لمواجهة متطلبات جائحة كورونا الصحية والاقتصادية.

وعقب التوقيع أكد وزير المالية ان مبادرة دمج وإعادة جدولة الديون ستساعد اليمن في هذه الظروف والأزمات المركبة التي تمر بها.. موضحا أنه يجري حاليا العمل على التحضير لعدد من الاتفاقيات المشابهة مع بقية المقرضين لتسوية أوضاع متاخرات ديون الجمهورية اليمنية والدخول في نقاشات جديدة مع صندوق النقد الدولي للإستفادة من الادوات المالية المتاحة لدى الصندوق في مواجهة الاعباء المالية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.

ولفت الوزير بن بريك الى ان ترتيب أوضاع الدين العام يأتي من ضمن أولويات الوزارة للعام الجديد 2021م.. مشيرا الى ان وزارة المالية تعد خطط لتطوير أداء المالية العامة من تحسين للايرادات وترشيد النفقات العامة، وسيتم تضمينها في البرنامج العام للحكومة والشروع فورا في تطبيقها وفق محددات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم.

وأشاد وزير المالية بالدعم المالي والفني الذي تقدمه الولايات المتحدة الامريكية للحكومة اليمنية بما فيها وزارة المالية والبنك المركزي بغرض تطوير قدرات هذه المؤسسات ومساندتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية.

بدورها قدمت القائم باعمال السفارة الامريكية لدى اليمن، التهنئة بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وادائها اليمين الدستورية، وأعربت عن امنياتها بالتوفيق والنجاح لوزير المالية سالم بن بريك.. مؤكدة استمرار دعم بلادها لليمن وشعبها في مختلف المجالات.