حملة مغرضة ضد نجاحات مدير عام مديرية دار سعد بعدن الدكتور أحمد عقيل.. ورد صاعق من السياسيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

خاص- الخليج 365

شنت أبواق وحملة مغرضة ضد مدير عام مديرية دار سعد بمحافظة عدن ، الدكتور أحمد عقيل باراس والذي يتمتع سجله الحافل بالنجاحات المستمرة.



وفي الوقت الذي شنت فيه الأبواق المأجورة الحملة ضد عقيل قابلها سيل من التعليقات التي ردت الحق لأصحابة بأن الدكتور أحمد عقيل حيث قال أحد المغردون ، واثق الخطوة يمشي ملكا... بالتوفيق دكتور... انت تقوم بخدمه الناس وخدمه عدن فلا تهتم باي أمور ليس لها قيمه.

وقال آخر الأشجار المثمرة دايم ترما بالحجارة فلا تتعثر بها، وجاءت تعليقات اخرى بالتوفيق يادكتور سير إلى الأمام ولا تلتفت إلى كلام أي شخص مهما كان ،،، المهم أعمل بكل ثقة.

كما جاءت إحدي التعليقات ونعم بك ابا خطاب واضح وموضوعي وكلنا نفخر بك لم تقوم بخطأ او جريرة يمكن ان تحاسب عليها اجتهادك دوما لا غبار عليه وقد رديت كيد المكايد الي نحره وما النصر الا من عند الله.

يذكر أن مدير عام مديرية دار سعد بمحافظة عدن ، الدكتور أَحمد عقيل باراس رد على هذه الحملات..لسنا نادمون عما قمنا به في الماضي أكان خطاء او صواب و مقتنعون بما عملناه طوال مراحل حياتنا ومقتنعون بما قدمناه او قمنا به و لو عاد الزمن لن نعمل الا ماعملناه و لسلكنا نفس الطريق ..... وهنا نود مشاركه منشور للاخ عبدالرحمن انيس تعميماً للفائده .

يذكر أن أعداء النجاح كثيرين ومثيري الفتن بين الجنوبيين يعملون بوتيرة عالية في هذه المرحلة ولكن بجهود واخلاص الصادقين ستنتصر قضية الجنوب.