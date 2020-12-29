انتقالي سيئون يتفقد سير العملية التعليمية والامتحانية ويكرم إدارة ثانوية الصبان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الخليج 365 - سيئون

تفقد رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون المحامي طاهر احمد باعباد صباح هذا اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م، سير العملية الامتحانية والتعليمية بثانوية الصبان بسيئون وللاطلاع على احتياجات الثانوية والصعوبات التي تواجه سير العملية التعليمية، كما قام بتكريم إدارة الثانوية بحضور عدد من مديري الإدارات الهيئة التنفيذية للمجلس بالمديرية.



وقد طاف المحامي باعباد بمعية نائب رئيس الهيئة التنفيذية الاستاذ احمد الحامد ومدير الثانوية وعدد من اعضاء الهيئة التنفيذية والقيادة المحلية على القاعات الامتحانية وأقسام الثانوية والمرافق الإدارية .

وأشاد المحامي باعباد بجهود إدارة ثانوية الصبان وحرصها الشديد على استمرار العملية التعليمية في ظل الامكانيات الضعيفة وازدحام الثانوية بالطلاب، وحسن ترتيب وتنسيق قاعات الثانوية وتنفيذ العديد من الانشطة الطلابية ، موكدا حرص القيادة المحلية واهتمامها بقطاع التعليم والطلاب ورفع احتياجاتهم الى القيادة العليا.

بدوره عبر مدير ثانوية الصبان الاستاذ غالب محمد الهدار عن شكره وتقديره لقيادة انتقالي سيئون على اهتمامهم الكبير وقربهم لتلمس هموم الطلاب وقطاع التعليم ، شاكرا لهم هذه اللفتة الكريمة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في كل أعمالهم الوطنية