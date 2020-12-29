نائب وزير التخطيط يبحث مع اليونبس مشروع تأهيل عدد من المستشفيات بـ 45 مليون يورو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع فريق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن (يونبس) ممثلا بمدير مشروع البنك الألماني (KFW)المهندس معين الماس، مشروع تقييم المستشفيات وتأهيلها بتكلفة 45 مليون يورو.



وتطرق اللقاء إلى خطة تنفيذ المشروع على مرحلتين تستهدف 12 مستشفى و 20 مركز عزل خاص بفيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية، كما جرى خلال اللقاء أيضا مناقشة تدخلات اليونبس في عدد من المجالات وفقا للأولويات.

وأكد الدكتور باصهيب، أهمية مشروع تقييم وتأهيل المستشفيات لضمان قيامها بواجباتها ومسؤولياتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب وتقديم خدمات صحية أفضل لمختلف فئات وشرائح المجتمع بدون استثناء، كما أكد أهمية التركيز على تنفيذ مشاريع مستدامة وفقا للاحتياجات والأولويات لكي يستفيد منها المواطن والمجتمع بشكل دائم.

حضر اللقاء وكيلة وزارة التخطيط لقطاع المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة التخطيط المساعد منصور زيد، ومدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية بالوزارة أحمد الجاوي وعدد من المعنيين بالوزارة واليونبس.

وعلى صعيد آخر، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، مع نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن جون مكيو، تنفيذ مشروع المسح الميداني متعدد القطاعات بكافة محافظات الجمهورية ابتداءا من منتصف شهر فبراير القادم.

ويشارك في تنفيذ عملية المسح بإشراف وزارة التخطيط، كل من منظمة الهجرة الدولية والجهاز المركزي للإحصاء والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين ومكاتب التخطيط والإحصاء بالمحافظات.

وفي سياق منفصل، ناقش نائب وزير التخطيط الدكتور نزار باصهيب، اليوم، مع مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة مرض السرطان في عدن عادل القدسي ونائبه إبراهيم بامفروش، إمكانية دعم جهود المؤسسة لتخفيف معاناة مرضى السرطان عبر مشاريع المنظمات والهيئات الدولية العاملة في المجالات الإنسانية.