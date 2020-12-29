شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة خدمة الهاتف الثابت والمحمول إلى مديرية حوف بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن فرع المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية بمحافظة المهرة، عودة خدمة الهاتف الثابت والمحمول إلى مديرية حوف، بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب أعطال في كابلات وتجهيزات الألياف الضوئية في أكثر من موقع نتيجة تأثيرات الحالة المدارية "لبان" التي اجتاحت المحافظة في أكتوبر 2018.

وأشار مدير فرع المؤسسة العامة المهندس محمد باكريت، الى استكمال جميع الأعمال لتشغيل الخدمة، ويتم حالياً متابعة وعمل فحص تدريجي للتجهيزات الفنية، تجنباً لظهور أي مشاكل فنية نتيجة توقف الأجهزة لفترة طويلة.. موضحاً بأن المرحلة القادمة تتطلب صيانة مستمرة للشبكات، لتحسين جودة الاتصال والإنترنت.

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