بن مبارك يناقش مع السفير الفرنسي جهود تحقيق السلام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافا، لمناقشة التطورات السياسية في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام.



وأشار وزير الخارجية، إلى أن اليمن على اعتاب مرحلة جديدة لتطبيع الأوضاع وتحقيق الاستقرار، مؤكدا استمرار الحكومة وسعيها لتحقيق السلام الشامل.

ولفت إلى المرونة التي أبدتها الحكومة في مساعيها لتحقيق السلام خلال جولات المفاوضات السابقة مع مليشيا الحوثي والتنازلات التي قدمتها رغبة منها للوصول إلى تسوية سياسية، متطرقا لدور المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق سلام مستدام في اليمن.

من جانبه عبر السفير الفرنسي، عن تهنئته بما تم إنجازه من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض .. مؤكدا دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار اليمن واستمرارها في دعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام.