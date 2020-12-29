الإرياني يزور مقر قناة اليمن المؤقت ويعقد اجتماعا بالموظفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليوم سير العمل في قناة اليمن المؤقت في العاصمة السعودية الرياض حيث كان في استقباله رئيس قطاع التلفزيون جميل عزالدين ونائبه خالد عليان.



وخلال الزيارة ترأس الارياني اجتماعا ضم إدارة القناة والعاملين فيها نقل خلاله تحيات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

وناقش الاجتماع سير العمل في القناة والصعوبات والتحديات التي تواجه العاملين لمواكبة الاحداث والتطورات التي تشهدها اليمن ومقارعة التمرد الحوثي المدعوم إيرانيا، واستمع الوزير الى شرح عن آلية العمل ومتطلبات تطويره والارتقاء به.

واكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوعية المجتمع اليمني بالمخاطر التي يمثلها الانقلاب الحوثي ومواجهة الالة الإعلامية الإيرانية التي تسخر كل امكانياتها لتدمير اليمن وتفتيت نسيجه الاجتماعي وتحويله الى ساحة صراع مفتوحة خدمة للاجندة الفارسية.

واشاد وزير الاعلام والثقافة والسياحة بالدور الذي تقوم به قناة اليمن رغم شحة الإمكانيات وانعدام الموارد.. مثمنا الدور الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم اليمن ومساندته في معركته العروبية لمواجهة الاجندة الفارسية الخبيثة.

من جهته اكد رئيس قطاع التلفزيون جميل عزالدين ان القناة ورغم كل الظروف الصعبة تقوم بدورها الإعلامي في مواجهة قوى الانقلاب الحوثية بكل الإمكانيات والسبل المتاحة مشددا على ضرورة اهتمام الحكومة بالقطاع الإعلامي ودعمه لما يمثله ذلك من أهمية كبرى في سير المعركة الوجودية مع الميليشيات الحوثية.