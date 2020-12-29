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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء العمل في إعادة تأهيل طريق وادي سر مديرية القطن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الخليج 365 - سيئون
بدأ العمل في إعادة تأهيل جزء بسيط من طريق وادي سر البالغ طوله 70 كم وسيتم خلال هذا العمل ردم الطريق الواقع في منطقة حداب الطراشمة بطول ( 7 كم ) بمبلغ وقدره ( 20 مليون ريال يمني ) بتمويل من الأهالي والسلطة المحلية بالوادي والصحراء مناصفة.
وهذه الطريق التي تمثل كابوسا للمواطن لوعورتها وسيتم ايضا تأهيلها الى ماقبل طبقة الأسفلت وقد قام أهالي وادي سر بمديرية القطن قبل فترة بتشكيل لجنة للإشراف على العمل ومتابعة سير تنفيذه على أكمل وجه على نفقة فاعلي الخير وبمساعدة من السلطة المحلية بالمحافظة بدأ المقاول في العمل بعد التسليم له من قبل اللجنة المشرفة على حسب الشروط والاتفاقية وبإشراف هندسي مختص من مكتب الاشغال العامة والطرق بالوادي والصحراء.
وقد قام صباح اليوم الثلاثاء 29ديسمبر 2020 م رئيس اللجنة الأستاذ حسين الحبشي وعضوي اللجنة الأستاذين سبيت السوماني وناصر القيسي والمهندس حازم السقاف بالنزول وتفقد سير العمل في المشروع وكذلك نوعية المواد المستخدمة في العمل.
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