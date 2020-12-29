شكرا لبحثكم عن خبر المواصفات والمقاييس اليمنية تمنع بيع شيكولاته للأطفال على شكل(مطرش) حقنة .. وبندق كلاشنكوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *هيئة المواصفات والمقاييس: رفض شوكولاتة مخصصة للأطفال بعبوات تولد سلوك منحرف لدى الأطفال والتعميم بمنع دخول أي منتجات مشابهة*

عدن //خاص

قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أمس عبر مكتبها بميناء المنطقة الحرة برفض كمية من منتج شوكولاتة مخصص للأطفال معبأ في عبوة على شكل سيرنج (مطرش) طبي وفي نفس الوقت على شكل سلاح كلاشنكوف.

وفي تصريح لمدير عام الهيئة المهندس/ حديد الماس قال فيه ؛ سبق وان قامت الهيئة برفض منتجات مشابهة كثيرة هي في الأصل منتجات موجهة لشريحة الأطفال وبالتحديد صغار الأطفال ومعبأة بعبوات تنمّي ثقافات وسلوكيات خاطئة لدى الأطفال بل وخطيرة وممنهجه بشكل تسويقي محظور حيث سبق ان تم رفض حلويات أصابع بنفس شكل السيجارة تماماً وفي عبوة بنفس شكل عبوة السيجارة وهذه يشجع الأطفال على التدخين أو ان هذا التصرف (التدخين) امر طبيعي وحلويات أخرى بنفس هيئة القداحة (الولاعة) وتعطي المدلول والسلوك نفسه ومنتجات أخرى عبارة عن حلويات بنفس تشكيلة احمر الشفاه يُعرض الطفل لمخاطر جسيمة بالخلط وتناول مستحضرات التجميل وتعرفون مخاطرها ومما تُصنع .

واضاف بالقول: تتعدد منتجات الاطفال التي يتم استيرادها في عبوات تحمل اشكال صيدلانية لها مخاطر صحية كبيرة تجعل الطفل لا يميز بين شريط الدواء وشريط الشوكولاتة وتؤثر على السلامة وايضاً لها مخاطر سلوكية وثقافية ونفسية كهذا النوع من الشوكولاتة الذي جمع مهنة الطب الشريفة وثقافة السلاح والعنف في عبوه واحدة ليقدم للأطفال وهم المستقبل الذي تتشكل ملامحه اليوم، والفئة الأسرع تأثراً سلوكياً ونفسياً واجتماعياً ثقافة خاطئة تولد في نفسيته سلوك متناقض وخاطئ .

وأضاف مدير عام الهيئة ؛ قامت الهيئة اليوم بإصدار تعميم لكافة فروع ومكاتب الهيئة بالمحافظات والمنافذ الجمركية بمنع دخول أي منتجات معبأة بعبوات او مرفق بها العاب او تحمل صور او رسومات او كتابات او رموز تتعارض مع احكام شريعتنا الإسلامية الغراء او مخلة بالآداب العامة او تنمي سلوكيات وثقافات خاطئة لدى الأطفال او تولد سلوك منحرف او تشجع على أي ثقافات خاطئة كثقافة السلاح او العنف او الكراهية او تؤدي الى الخلط بين الغذاء كالحلويات وغيرها والدواء إمتثالاً وتطبيقاً للمواصفات القياسية المعتمدة واللوائح الفنية التي حظرت هذه الأصناف من المنتجات وهذا النوع من التعبئة والتغليف.